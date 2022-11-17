Справа МН17: Перші висновки Гаазького суду

Boeing 777 Малайзійських авіаліній рейсу МН17 був збитий ракетою, запущеною з окупованої території. Таку заяву зробив суддя під час сьогоднішнього засідання суду у Гаазі (Нідерланди).



Суд ухвалив, що авіалайнер був збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Її запустили з боку Першотравневого — з окупованої частини Донецької області. Також суд вирішив, що Росія контролювала так звану «ДНР» — саме з території, підконтрольній угрупуванню, було здійснено запуск ракети. Російських чиновників залучили до планування збивання літака, тому версія звинувачення — доведена.

Нагадаємо, що Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 виконував плановий рейс MH17 за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур. Літак був збитий ракетою у небі над Донецькою областю. На борту було 298 людей, всі загинули.



У березні 2020 року в Нідерландах розпочався судовий процес над чотирма обвинуваченими в трагедії рейсу МН17 Малайзійських авіакомпаній.



Слухання відбуваються за відсутності обвинувачених — трьох громадян Росії та одного українця — Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.



Міжнародна слідча група дійшла висновку, що комплекс «Бук», з якого збили «Боїнг», належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО, що базується у російському Курську. Влада Росії свою причетність до трагедії заперечує.



У травні 2018 року влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватила Росію в причетності до краху «Боїнга» MH17 над Донбасом.