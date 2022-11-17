Гаазький суд засудив трьох винних у справі МН17 до довічного ув'язнення

17 листопада 2022, 17:07

Гаазький суд засудив трьох винних у справі МН17 до довічного ув'язнення

Гаазький суд (Нідерланди) засудив трьох обвинувачених у справі катастрофи МН17 до довічного ув'язнення. Таку заяву зробив суддя під час сьогоднішнього засідання у Гаазі.

Росіяни Ігор Гіркін та Сергій Дубинський, а також українець Леонід Харченко заочно засуджені до довічного ув'язнення.

Суд дійшов висновку, що Гіркін обіймав найвищу посаду в угрупуванні «ДНР» і був «тісно пов'язаний із Москвою». Встановити, чи він наказав стріляти з «Бука» — не вдалося.

Також суд ухвалив, що визнані винними в аварії літака Гіркін, Дубинський та Харченко мають виплатити щонайменше 16 мільйонів євро компенсації сім'ям загиблих.

Нагадаємо, раніше Гаазький суд визнав, що Boeing 777 Малайзійських авіаліній рейсу МН17 був збитий ракетою, запущеною з окупованої території. Також було названо винних у катастрофі.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року виконував плановий рейс MH17 за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур. Літак був збитий ракетою у небі над Донецькою областю. На борту було 298 людей, всі загинули.

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