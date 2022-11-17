Учения на случай ядерного удара прошли на Донбассе

Учения по действиям в случае применения Россией ядерного оружия состоялись в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Алгоритм действий на случай ядерного удара по Донбасу отработали сегодня в онлайновом режиме. Согласно легенде учений, россияне применили тактическое ядерное оружие против одного из инфраструктурных объектов области», — сказано в сообщении.



Кириленко отметил, что все профильные департаменты ОВА и местных администраций, спасатели, полицейские и медики должны четко знать, как поступать в таких условиях с учетом особенностей использованного оружия и погоды.



«Какова бы ни была опасность, хорошая подготовка и четкие слаженные действия способны максимально минимизировать ее последствия», — подчеркнул глава администрации.