Российская армия нанесла 12 ударов по Донецкой области за сутки

Российские войска за минувшие сутки 12 раз ударили по Донбассу. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Обстреляны оккупантами 4 населенных пункта региона. Семь раз была обстреляна Авдеевка, били военные РФ также по Бахмуту, селам Переездное, Времовка.

Обстреливалась Донецкая область российскими войсами из РСЗО «Град», артиллерии, минометов, танков. Поврежден жилой дом и административное здание.

В результате артиллерийских обстрелов оккупантов были ранены люди в Бахмуте и Переездном.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 152 человека, с начала обязательной эвакуации более 29 800 человек, в том числе 4575 – дети, 1867 – люди с инвалидностью.

Сегодня утром, 17 ноября, Украина подверглась новой ракетной атаке со стороны России. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине, кроме оккупированного Крыма. Звуки взрывов уже были слышны в Днепре, Киеве и Одессе.



Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ ударила по Южному машиностроительному заводу в Днепре и украинской газодобыче.