Навчання на випадок ядерного удару пройшли на Донбасі

Навчання щодо дій у разі застосування Росією ядерної зброї відбулися на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Алгоритм дій на випадок ядерного удару по Донбасу відпрацювали сьогодні в онлайновому режимі. Згідно з легендою навчань, росіяни застосували тактичну ядерну зброю проти одного з інфраструктурних об'єктів області», — йдеться у повідомленні.



Кириленко зазначив, що всі профільні департаменти ОВА та місцевих адміністрацій, рятувальники, поліцейські та медики повинні чітко знати, як чинити в таких умовах з урахуванням особливостей використаної зброї та погоди.



«Яка б не була небезпека, хороша підготовка та чіткі злагоджені дії здатні максимально мінімізувати її наслідки», — наголосив глава адміністрації.