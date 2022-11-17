Российская Федерация понесет ответственность за катастрофу МН17 — МИД Украины

Государство Российская Федерация неотвратимо будет нести ответственность за авиакатастрофу МН17. Об этом заявляет МИД Украины.



Отмечается, что решение суда Гааги является знаковым событием на пути установления справедливости, которое стало возможным благодаря кропотливой работе следователей и прокуроров международной Совместной следственной группы.



«Объявленные приговоры также свидетельствуют, что на скамье подсудимых, в конце концов, окажутся и те, кто принимал решение и отдавал приказ об уничтожении пассажирского лайнера. Наказание этих людей обязательно состоится», — утверждается в заявлении МИД.



Отмечается, что передача Россией боевикам ЗРК «Бук» является нарушением международного права, в частности, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.



«Транспортирование смертоносного оружия на территорию Украины является одним из ключевых доказательств по делу по иску Украины к РФ, рассматриваемому в настоящее время Международным судом ООН», — подчеркивает МИД.



Украина намерена продолжить прилагать усилия, чтобы установить справедливость в отношении жертв авиакатастрофы и их родных.



Гаагский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих обвиняемых по делу катастрофы МН17. Это россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко.



Суд пришел к выводу, что Гиркин занимал самый высокий пост в группировке «ДНР» и был «тесно связан с Москвой». Установить, отдал ли он приказ стрелять из «Бука» — не удалось.



Также суд постановил, что признанные виновными в крушении самолета Гиркин, Дубинский и Харченко должны выплатить как минимум 16 миллионов евро компенсации семьям погибших.



Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Самолет был сбит ракетой в небе над Донецкой областью. На борту находились 298 человек, все погибли.