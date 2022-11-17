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Россия не выдаст своих граждан, приговоренных Гаагским судом к пожизненному заключению

17 ноября 2022, 19:07

Россия не выдаст своих граждан, приговоренных Гаагским судом к пожизненному заключению

Россия не выдаст своих граждан, заочно приговоренных к пожизненному заключению Гаагским судом (Нидерланды) по делу о сбитом в Донецкой области Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на комментарий главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

«Решение суда не повлечет никаких правовых последствий», — заявил он.

Гаагский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих обвиняемых по делу катастрофы МН17. Это россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко.

Суд пришел к выводу, что Гиркин занимал самый высокий пост в группировке «ДНР» и был «тесно связан с Москвой». Установить, отдал ли он приказ стрелять из «Бука» — не удалось.

Также суд постановил, что признанные виновными в крушении самолета Гиркин, Дубинский и Харченко должны выплатить как минимум 16 миллионов евро компенсации семьям погибших.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Самолет был сбит ракетой в небе над Донецкой областью. На борту находились 298 человек, все погибли.

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