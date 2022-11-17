Російська Федерація понесе відповідальність за катастрофу МН17 — МЗС України

Держава Російська Федерація невідворотно нестиме відповідальність за авіакатастрофу МН17. Про це заявляє МЗС України.



Зазначається, що рішення суду Гааги є знаковою подією на шляху встановлення справедливості, яка стала можливою завдяки кропіткій роботі слідчих та прокурорів міжнародної Спільної слідчої групи.



«Оголошені вироки також свідчать, що на лаві підсудних зрештою виявляться й ті, хто приймав рішення і наказував про знищення пасажирського лайнера. Покарання цих людей обов'язково відбудеться», — стверджується у заяві МЗС.



Зазначається, що передача бойовикам ЗРК «Бук» є порушенням міжнародного права, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.



«Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним із ключових доказів у справі за позовом України до РФ, який наразі розглядається Міжнародним судом ООН» , — наголошує МЗС.



Україна має намір продовжувати докладати зусиль, щоб встановити справедливість щодо жертв авіакатастрофи та їх рідних.



Гаазький суд заочно засудив до довічного ув'язнення трьох обвинувачених у справі катастрофи МН17. Це росіяни Ігор Гіркін та Сергій Дубинський, а також українець Леонід Харченко.



Суд дійшов висновку, що Гіркін обіймав найвищу посаду в угрупуванні «ДНР» і був «тісно пов'язаний із Москвою». Встановити, чи він наказав стріляти з «Бука», не вдалося.



Також суд ухвалив, що визнані винними в аварії літака Гіркін, Дубинський та Харченко мають виплатити щонайменше 16 мільйонів євро компенсації сім'ям загиблих.



Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 виконував плановий рейс MH17 за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур. Літак був збитий ракетою у небі над Донецькою областю. На борту було 298 людей, всі загинули.