РФ атакувала Україну крилатою ракетою з імітатором ядерної боєголовки

Росія запускає по Україні крилаті ракети з імітатором ядерної боєголовки. Про це повідомляє Defense Express.



Зазначається, що це свідчить, що запас крилатих ракет в окупантів вичерпується до критичного показника для Кремля.



Одна зі збитих учора під час атаки крилатих ракет типу Х-55 не мала бойової частини. Натомість був «прикручений» блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Тобто для удару окупанти взяли щонайменше одну Х-55 зі свого «ядерного арсеналу», «відкрутили» з цієї ракети ядерну боєголовку, та замість неї поставили порожню «болванку».



Видання пояснює, що Х-55 — це радянська ракета, яка спочатку розроблялася як носій ядерної зброї. Через конструкційні відмінності вийняти ядерну частину росіяни змогли, але зарядити туди звичайну боєголовку було неможливо. Тому застосували ракету з порожньою «болванкою».



Причин може бути кілька.



«Залучені для підготовки та виконання чергового удару військові РФ просто "взяли під козирок" вказівку "зверху" забезпечити масованість застосування крилатих ракет. Тому в хід у них пішла і Х-55 з імітатором ядерної БЧ... Ще одне можливе пояснення: росіяни спеціально використовували Х-55 з "порожнім" імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект навантаження нашої протиповітряної оборони», — пише Defense Express.



Використання дефіцитних ракет для доставлення ядерної зброї свідчить про вичерпання запасів. Закінчуються і запаси нових крилатих Х-101, саме під звичайну боєголовку (варіант для доставлення ядерної зброї має позначення Х-102) — тому для удару залучили Х-55.

Частина збитої вчора ракети Х-55





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