Если исчезнет электричество, газ: В Славянске бесплатно выдают дрова

В Славянске Донецкой области жителям выдают дрова. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.



«Прием заявлений продолжается. Их поступило уже более трех тысяч. Часто звучит вопрос, почему выдают один складометр дров, а не больше. Дело в том, что на деньги, выделенные местным бюджетом и государством, мы закупили колотые дрова, а не бревна. Это дороже, но пошли на такой шаг сознательно, поскольку основная масса получателей — пожилые люди и люди с инвалидностью», — отметил Лях.



Мэр подчеркнул, что бесплатное твердое топливо — не альтернатива газу. Это запас на случай, если исчезнет электричество, газ, и не удастся возобновить их снабжение. Благодаря этому запасу люди смогут продержаться неделю до эвакуации.



«Поэтому такое количество. Но им обеспечим всех, кто подавал заявления», — пояснил Лях.



Также, по его словам, на ремонт кровель многоэтажек, которые были повреждены в результате боевых действий, выделены деньги. Ремонтные работы начались, но возникают задержки: из-за дефицита материалов и погодных условий.

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