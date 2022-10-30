Жители Донетчины могут бесплатно получить дрова: Что для этого нужно

С 31 октября в регионах, прилегающих к зоне боевых действий, начнется выдача бесплатной топливной древесины для обогрева домов. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Согласно решению правительства жители 8 прифронтовых областей — Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской — получат ее [древесину] с доставкой на дом», — говорится в сообщении.



В Минреинтеграции разъяснили, кто может претендовать на такую помощь от государства и что для этого нужно.



Прежде всего требуется подать заявление в местные органы власти. К нему прилагается такой пакет документов:

«Напомним, на получение бесплатной топливной древесины могут претендовать все домохозяйства указанных регионов. Но предоставлять ее будут в порядке очередности, с учетом критериев уязвимости категорий населения. Очередность приоритетности определяется в областных военных администрациях», — рассказали в Минреинтеграции.