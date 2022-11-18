Якщо зникне електрика, газ: У Слов'янську безплатно видають дрова

У Слов'янську на Донеччині мешканцям видають дрова. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Приймання заяв триває. Їх надійшло вже понад три тисячі. Часто звучить питання, чому видають один складометр дров, а не більше. Річ у тому, що на гроші, виділені місцевим бюджетом та державою, ми закупили колоті дрова, а не цурки. Це дорожче, але пішли на такий крок свідомо, оскільки основна маса одержувачів — люди похилого віку та люди з інвалідністю», — зазначив Лях.



Мер наголосив, що безплатне тверде паливо — не альтернатива газу. Це запас на випадок, якщо зникне електрика, газ, і не вдасться відновити їхнє постачання. Завдяки цьому запасу люди матимуть змогу протриматися тиждень до евакуації.



«Тому така кількість. Але їм забезпечимо всіх, хто подавав заяви», — пояснив Лях.



Також, за його словами, на ремонт покрівель багатоповерхівок, пошкоджених через бойові дії, виділено кошти. Ремонтні роботи розпочалися, але виникають затримки: через дефіцит матеріалів та погодні умови.

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