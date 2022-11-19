ВСУ постоянно продвигаются вперед на Луганщине — Гайдай

Украинские военные продвигаются впередна Луганщине, несмотря на постоянное пополнение личного состава у россиян. Об этом сообщил Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.



«В освобожденных селах оккупанты оставили тот "русский мир", в котором они привыкли жить много лет», — отметил Гайдай, говоря о ситуации в деоккупированных населенных пунктах.



Он также рассказал, что поселок Макеевка, освобожденный от оккупантов, до сих пор обстреливают россияне, а люди, не желающие оттуда уезжать, живут в подвалах, чтобы сохранить себе жизнь.



Глава области добавил, что таким людям подвозят гуманитарные наборы и лекарства.



«Среди уцелевших коммуникаций в лучшем случае — это колодцы», — подчеркнул Гайдай.