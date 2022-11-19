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Одни руины: В Луганской ОВА показали деоккупированные Макеевку и Невское

19 ноября 2022, 17:29

Одни руины: В Луганской ОВА показали деоккупированные Макеевку и Невское

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай посетил деоккупированные поселки Невское и Макеевку. Людям, которые там остались и не хотят эвакуироваться, доставили гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

В поселках много разбитых домов, воронки от снарядов, разрушены школа и ФАП.

«Вчера удалось проехать в деоккупированные Невское и Макеевку. В Невском дела немного лучше – поврежден практически каждый дом, но не так критично. В то же время, Макеевка разбита до неузнаваемости — одни руины», — рассказал Сергей Гайдай.  

По его словам, в поселках остаются люди, которые не хотят уезжать.

«Заботимся о них — привозим все необходимое для зимовки. Но продолжаем уговаривать эвакуироваться, потому что на деоккупированных территориях все еще опасно», — добавил глава области.

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