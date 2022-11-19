Одни руины: В Луганской ОВА показали деоккупированные Макеевку и Невское

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай посетил деоккупированные поселки Невское и Макеевку. Людям, которые там остались и не хотят эвакуироваться, доставили гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Луганской ОВА.



В поселках много разбитых домов, воронки от снарядов, разрушены школа и ФАП.



«Вчера удалось проехать в деоккупированные Невское и Макеевку. В Невском дела немного лучше – поврежден практически каждый дом, но не так критично. В то же время, Макеевка разбита до неузнаваемости — одни руины», — рассказал Сергей Гайдай.



По его словам, в поселках остаются люди, которые не хотят уезжать.



«Заботимся о них — привозим все необходимое для зимовки. Но продолжаем уговаривать эвакуироваться, потому что на деоккупированных территориях все еще опасно», — добавил глава области.