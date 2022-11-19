ЗСУ постійно просуваються вперед на Луганщині — Гайдай

Українські військові просуваються вперед на Луганщині, незважаючи на постійне поповнення особового складу у росіян. Про це повідомив Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.



«У звільнених селах окупанти залишили той "руський мир", у якому вони звикли жити багато років», — зазначив Гайдай, говорячи про ситуацію в деокупованих населених пунктах.



Він також розповів, що селище Макіївка, звільнене від окупантів, досі обстрілюють росіяни, а люди, які не бажають їхати звідти, живуть у підвалах, щоб зберегти собі життя.



Глава області додав, що таким людям підвозять гуманітарні набори та ліки.



«Серед уцілілих комунікацій у найкращому разі — це колодязі», — наголосив Гайдай.