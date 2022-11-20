Російські війська мають намір захопити Донбас і Запорізьку область — ЗСУ

Російська армія планує в першу чергу захопити Луганську та Донецьку області, а потім спробувати окупувати всю Запорізьку область. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.



Він зазначив, що після низки поразок окупантам залишається лише на тактичному рівні здобувати якісь «перемоги».



«Оскільки протягом усієї війни і навіть раніше одним із наративів російської пропаганди було так зване "звільнення Донбасу", то зрозуміло, вони хочуть вийти на кордони Луганської та Донецької області. І, вийшовши на ці кордони, у їхніх планах можливо, далі вони хотіли б повністю захопити Запорізьку область. За їхніми законами це нібито "територія РФ"», — припустив Черевий.



На його думку, головним опонентом у цій суперечці є ЗСУ, які раніше зривали всі плани загарбників і докладуть зусиль для того, щоб у противника більше не виникало таких намірів.



Представник Східного угруповання військ підкреслив, що зараз у Луганській області окупаційні війська зазнають поразок і більше обороняються, ніж атакують.