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ВСУ ликвидировали более 84 тысячи оккупантов

20 ноября 2022, 11:13

ВСУ ликвидировали более 84 тысячи оккупантов

Потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 84 тысячи человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Украинские защитники за последние сутки уничтожили 330 оккупантов. Всего Россия потеряла около 84210 своих военных.

Другие боевые потери противника по состоянию на 20 ноября ориентировочно составили:

танков 2886 (+1);
боевых бронированных машин 5817 (+2);
артиллерийских систем 1868 (+1);
РСЗО 393;
средств ПВО 209;
самолетов 278;
вертолетов 261;
БПЛА оперативно-тактического уровня 1537 (+1);
крылатых ракет 480;
кораблей/катеров 16;
автомобильной техники и автоцистерн 4371 (+3);
специальной техники 161.

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