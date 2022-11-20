ЗСУ ліквідували понад 84 тисячі окупантів

Втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищили 84 тисяч людей. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Українські захисники за останню добу знищили 330 окупантів. Загалом Росія втратила близько 84 210 своїх військових.



Інші бойові втрати противника станом на 20 листопада орієнтовно склали:



танків — 2886 (+1);

бойових броньованих машин — 5817 (+2);

артилерійських систем — 1868 (+1);

РСЗВ — 393;

коштів ППО — 209;

літаків — 278;

вертольотів — 261;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1537 (+1);

крилатих ракет — 480;

кораблів / катерів — 16;

автомобільної техніки та автоцистерн — 4371 (+3);

спеціальної техніки — 161.