Зеленский заявил, что потери России в 10 раз превышают украинские

Президент Владимир Зеленский заявил, что потери России в войне против Украины в 10 раз превышают потери украинской армии. Об этом он сказал в интервью CNN.



Глава государства считает, что оценки Пентагона относительно того, что Россия потеряла половину своих танков являются близкими к реальности.



«Я думаю, что это более-менее соответствует действительности — хотя, откровенно говоря, полной реальности, особенно по личному составу, никто не знает», — заявил Зеленский.



При этом президент отметил, что Россия понесла в 10 раз больше потерь, чем Украина. Он подчеркнул, что не может назвать точные цифры, но есть «очень существенная разница».



Также Зеленский добавил, что командование РФ не жалеет солдат и использует их как «пушечное мясо». Поэтому российские потери намного больше.



«Всякий раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, речь идет не просто о вооружении, а в первую очередь о защите наших военных», — сказав гарант.



Зеленский подчеркнул, что артиллерия, представленная США и Европой, смогла помочь приостановить российское военное наступление.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что за время полномасштабного вторжения России в Украину были убиты и ранены «более 100 тысяч российских военнослужащих». И, по его словам, Силы обороны Украины, вероятно, понесли соизмеримые потери.



По данным Генштаба ВСУ, потери российских войск в Украине составляют около 79 тысяч человек.