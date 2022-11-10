Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Зеленский заявил, что потери России в 10 раз превышают украинские

10 ноября 2022, 13:19

Зеленский заявил, что потери России в 10 раз превышают украинские

Президент Владимир Зеленский заявил, что потери России в войне против Украины в 10 раз превышают потери украинской армии. Об этом он сказал в интервью CNN.

Глава государства считает, что оценки Пентагона относительно того, что Россия потеряла половину своих танков являются близкими к реальности.

«Я думаю, что это более-менее соответствует действительности — хотя, откровенно говоря, полной реальности, особенно по личному составу, никто не знает», — заявил Зеленский.

При этом президент отметил, что Россия понесла в 10 раз больше потерь, чем Украина. Он подчеркнул, что не может назвать точные цифры, но есть «очень существенная разница».

Также Зеленский добавил, что командование РФ не жалеет солдат и использует их как «пушечное мясо». Поэтому российские потери намного больше.

«Всякий раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, речь идет не просто о вооружении, а в первую очередь о защите наших военных», — сказав гарант.

Зеленский подчеркнул, что артиллерия, представленная США и Европой, смогла помочь приостановить российское военное наступление.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что за время полномасштабного вторжения России в Украину были убиты и ранены «более 100 тысяч российских военнослужащих». И, по его словам, Силы обороны Украины, вероятно, понесли соизмеримые потери.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских войск в Украине составляют около 79 тысяч человек.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Потери России

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:53
Это может занять месяц: Как можно выехать из Мариуполя, рассказал мэр
15:42
«ЛНР»: В результате обстрела Криничного погибли два человека, четыре ранены 
15:11
Горят квартиры: Мэр Бойченко объяснил, почему Мариуполь не готов к холодам
12:37
В ОП заявили, что армия РФ в Херсоне минирует всё, что может
11:58
В Донецке из-за обстрела начались пожары
11:07
«ЛНР»: В ходе обстрела ранены шесть жителей Кременной
10:33
«ДНР»: Из-за обстрелов три человека погибли и шесть ранены
09:53
Глава «ЛНР» Пасечник сообщил об обмене пленными
09:15
После отступления из Херсона оккупанты рекомендуют выезжать жителям Луганщины
08:47
В Донецке ночью снаряд попал в квартиру, есть погибший и раненая
23:50
Главные события в оккупации 9 ноября
20:28
В Ясиноватой готовы ввести постоянные веерные отключения света
20:00
Треть многоквартирных домов в Мариуполе «ДНР» признала не подлежащими восстановлению
16:20
В ранее оккупированной Снигиревке вывешен украинский флаг
15:51
В Запорожской области оккупанты увеличили количество блокпостов — ЦНС
все новости
17:00
Принципы выбора электрошокеров для самозащиты (РR)
16:50
Жители Донетчины возвращаются в область. Но там крайне опасно
16:29
Кириленко рассказал о линии фронта в Донецкой области
16:29
На видео сняли масштабы разрушений в Бахмуте
15:58
Военные показали фото обстреливаемого армией РФ села Яковлевка
15:53
Это может занять месяц: Как можно выехать из Мариуполя, рассказал мэр
15:42
«ЛНР»: В результате обстрела Криничного погибли два человека, четыре ранены 
15:12
«Энергоатом» приостанавливает договоры с работниками Запорожской АЭС, подписавшими контракты с «Росатомом»
15:11
Горят квартиры: Мэр Бойченко объяснил, почему Мариуполь не готов к холодам
14:44
В Херсонской области деоккупированно село Брускинское
14:15
США предоставят Украине 90 млн долларов для разминирования
14:13
На Юге Украины деоккупированны несколько населенных пунктов — Залужный
13:20
В Украине планируют освободить Мариуполь в 2023 году и восстановить до 2040-го
13:19
Зеленский заявил, что потери России в 10 раз превышают украинские
12:50
СБУ задержала в Украине блогера Russia Today, который распространял в ЕС фейки о войне
все новости
ВИДЕО
В Донецке из-за обстрела начались пожары
10 ноября, 11:58
Украина получила средства ПВО: чем помогут комплексы NASAMS и управляемые ракеты Aspide ►
09 ноября, 22:12
Песков побывал в оккупированном Луганске
09 ноября, 10:48

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама