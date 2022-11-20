Оккупанты готовят «зачистки» в Мариуполе — Андрющенко

Российские оккупанты в Мариуполе планируют провести «зачистки» среди местных жителей чтобы подавить волну критики. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



«Причиной стала коллективная жалоба, которая поступила на имя Саблина (депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин, "куратор" Мариуполя – ред.). Сбор подписей организовала владелица одного из телеграмм-каналов в Мариуполе — мариупольчанка Доценко Светлана, и обращение быстро набрало большой резонанс», — рассказал он.



Причиной жалобы стало то, что местные жители не могут получить новые квартиры, которые захватчики ранее обещали им в качестве компенсации за утраченное жилье.



Андрющенко отметил, что главарь оккупантов Дмитрий Пушилин после написания жалобы провел совещание с «силовым блоком» и приказал «подавить это безобразие».



«Поэтому уже сейчас "МГБ" занимается поиском авторов и подписантов, чтобы через подвал и пытки объяснить, что нельзя задавать такие вопросы и жаловаться. Только говорить "спасибо" и кланяться до земли», — подчеркнул Андрющенко.



Он рассказал, что в Мариуполе в новые дома будут заселять россиян. По его словам, оккупанты уже завезли в город около 30 тысяч граждан России, а весной ожидается увеличение мужского населения и переезд их семей в город.



«То есть уже к концу 2023 года общее количество заселенных россиян может составить около 100 тысяч извергов. Без военных. Это лучший ответ на вопрос, кому строят новые дома и почему мариупольцы, выселенные из снесенных домов остаются без надежды на жилье», — резюмировал Андрющенко.