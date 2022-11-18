Старт программы восстановления Мариуполя: Бойченко подписал меморандум с ЕБРР

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подписал Меморандум о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает Мариупольский горсовет.



Отмечается, что город активно привлекает мощных международных партнеров для разработки крупного плана возрождения Мариуполя — Mariupol ReBorn. Это самая масштабная в мире инициатива восстановления разрушенного города со времен Второй мировой войны.



«Это новая глава в современной истории Украины и Европы. Ставший символом безжалостной войны город станет символом возрождения Украины. Подписание меморандума с ЕБРР — это важный этап на этом пути», — сказал Вадим Бойченко.



План возрождения Мариуполя состоит из пяти этапов. Его уже поддерживают ряд международных партнеров, крупный украинский бизнес, государство и другие города. Среди партнеров — ЕБРР, Всемирный банк, USAID.

Что такое инициатива «Mariupol Reborn», во сколько обойдется отстройка Мариуполя, а, по сути, создание заново оккупированного на данный момент города и где будут искать финансирование для реализации масштабных планов — читайте в статье «Новостей Донбасса».