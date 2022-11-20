Окупанти готують «зачистки» у Маріуполі — Андрющенко

Російські окупанти в Маріуполі планують провести «зачистки» серед місцевих жителів, щоб придушити хвилю критики. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.



«Причиною стала колективна скарга, яка надійшла на ім'я Сабліна (депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін, куратор Маріуполя — ред.). Збір підписів організувала власниця одного з телеграм-каналів у Маріуполі — маріупольчанка Доценко Світлана, і звернення швидко набрало великого резонансу», — розповів він.



Причиною скарги стало те, що місцеві жителі не можуть отримати нові квартири , які загарбники раніше обіцяли їм як компенсацію за втрачене житло.



Андрющенко зазначив, що ватажок окупантів Дмитро Пушилін після написання скарги провів нараду з «силовим блоком» і наказав «придушити це неподобство».



«Тому вже зараз "МДБ" займається пошуком авторів та підписантів, щоб через підвал та тортури пояснити, що не можна ставити такі питання та скаржитися. Тільки говорити "дякую" і кланятися до землі», — наголосив Андрющенко.



Він розповів, що в Маріуполі в нові будинки заселятимуть росіян. За його словами, окупанти вже завезли до міста близько 30 тисяч громадян Росії, а навесні очікується збільшення чоловічого населення та переїзд їхніх сімей до міста.



«Тобто вже до кінця 2023 року загальна кількість заселених росіян може становити близько 100 тисяч нелюдів. Без військових. Це найкраща відповідь на запитання, кому будують нові будинки і чому маріупольці, виселені зі знесених будинків, залишаються без надії на житло», — резюмував Андрющенко.