Російські окупанти скоїли військовий злочин у Луганській області — Лубінець

Російські окупанти скоїли злочин у Луганській області — відкрили вогонь на поразку військових Збройних сил України після того, як інсценували здачу в полон. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.



Він зазначив , що в такому разі російські військовослужбовці не можуть вважатися військовополоненим, оскільки вони вели бій і робили віроломство.



«Вогонь у відповідь не є військовим злочином. Навпаки, ті, хто хоче скористатися захистом міжнародного права для вбивства, мають бути покарані», — заявив Лубінець.



Він підкреслив, що єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території України є злочинна політика Російської Федерації, яка почала необґрунтовану геноцидну війну проти українського народу.



«Не дивно, що такі «вкидання» зі звинуваченнями відбуваються на тлі звільнення Херсона та викриття тисяч нових фактів військових злочинів Кремля. Переключити увагу не вдасться. Вбивці залишаються вбивцями, а на військових злочинців чекає трибунал», — додав уповноважений з прав людини.



Раніше до мережі потрапило відео, на якому росіяни нібито здаються в полон ЗСУ. Проте один із загарбників почав стріляти у бік українських військових. Після цього російські пропагандисти звинуватили ЗСУ у нібито розстрілі військовополонених окупантів.