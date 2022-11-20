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Нары из досок, еда раз в сутки: Россиянин рассказал о тюрьме «ДНР» для отказавшихся воевать

20 ноября 2022, 19:57

Нары из досок, еда раз в сутки: Россиянин рассказал о тюрьме «ДНР» для отказавшихся воевать

Мобилизованный из Приморского края россиянин Михаил Н. отказался воевать и попал в подвал «ДНР» — нелегальную тюрьму для отказников в оккупированном населенном пункте Завитне Бажання Донецкой области. Неделю назад он был освобожден из подвала и дал интервью изданию ASTRA.

Михаил рассказал, что был призван в рамках частичной мобилизации 23 сентября из Тернейского муниципального округа Приморского края. По его словам, ему не дали возможности пройти врачебную комиссию, несмотря на то, что в 2018 году им была получена черепно-мозговая травма, последствия которой до сих пор он испытывает до сих пор.

Затем мужчину отправили на полигон в Ильинку — в в/ч 16871, где учения, как он утверждает, как таковые, не проводились. Там обещали, что на передовую не отправят, а поставят охранять только захваченные объекты.

2 октября Михаила и других мобилизованных отправили самолетом в Ростов-на-Дону, где он должен был, по заверению командиров, проходить подготовку и находиться в так называемой «зеленой зоне». Однако сразу после прибытия в Ростовскую область мобилизованных посадили в автобусы и отвезли на территорию, подконтрольную «ДНР» — в зону боевых действий.  

12 октября по возвращении с передовой Михаил написал рапорт об отказе от участия в боевых действиях. Вместе с ним рапорта аналогичного содержания подписали 13 человек, утверждает мужчина. После этого к подписавшим рапорта военнослужащим неоднократно приезжали офицеры разных званий для проведения «воспитательных» бесед.

16 октября 14 человек, подписавших рапорта, увезли в неизвестном направлении, предварительно они сдали оружие и бронежилеты. В течение двух суток мужчин удерживали в подвале, измором пытаясь заставить отказаться от рапортов. Именно Михаил сумел сделать фотографию из этого подвала. Позже выяснилось, что это был подвал в Старомлыновке Донецкой области.

Потом мужчин отвезли в лесополосу недалеко от Мариуполя, где они занимались строительными работами. 

«В один из дней мы отпросились в Мариуполь за продуктами и там пошли в сауну. Тогда я мылся в последний раз до возвращения в Россию. Это было ближе к концу октября. Три недели потом я не мылся», — рассказывает Михаил.

1 ноября Михаила и других мобилизованных вновь отвезли в подвал в населенном пункте Завитне Бажання на Донетчине.

«Моя комната была где-то 5 на 3 метра, наверное. Одна сторона комнаты просто завалена нарами. Нары, сколоченные из досок. Спали в спальниках на досках. А больше ничего в комнате и не было. Первые три дня нас не кормили. Дали просроченные сухпайки и все. Потом нам разрешили на свои деньги купить плитку и газовые баллоны, чтобы кипятить воду на чай и на лапшу. Затем нас начали кормить один раз в сутки», — рассказывает мужчина. 

По его словам, в подвале было негде мыться и сходить в туалет, пользовались влажными салфетками, а чтобы выйти, надо было стучать.

Михаил говорит, что в подвале в двух комнатах было около 25-26 человек. Их всячески пытались вернуть на фронт, угрожали.

В воскресенье, 14 ноября, Михаила и еще одного мобилизованного выпустили из подвала и отвезли на территорию РФ, где высадили из автобуса и отпустили «на все четыре стороны».

«Утром зашел кто-то из офицеров, назвал мою фамилию. Сказал, на выход. Я рюкзак взял и пошел. Сказал, в госпиталь едем. Посадили меня и еще одного парнишку в КАМАЗ. Были только мы из мобилизованных, а остальные все — контрактники, которые ехали в отпуск. Когда доехали, грубо говоря, нас двоих из КАМАЗа вышвырнули и сказали все, дальше вы своими ногами в госпиталь», — говорит Михаил. 

По его словам, никакого контроля за ними на территории РФ не было.

Теперь Михаил хочет добиться того, чтобы его товарищей, которых продолжают удерживать в подвале, выпустили оттуда. А также он намерен добиваться того, чтобы к уголовной ответственности привлекли каждого, кто незаконно без решений суда или уведомлений о задержании, поместил мобилизованных в подвал. 

В материале говорится, что на данный момент изданию ASRA удалось выявить как минимум 7 подвалов или тюрем, где удерживают граждан РФ, отказавшихся воевать. По информации издания, они находятся в:

1. Зайцево (до 2016 года —Ильичовка), Троицкий район Луганской области; 300 человек (подтверждены 42 ФИО).
2. Завитне Бажання, Донецкая область (подтверждены 17 ФИО).  
3. Докучаевск, Донецкая область (10 человек).
4. Перевальск, бывшая колония 15, Луганская область (подтверждены фамилии 7 человек, ранее там удерживаемых).
5. Рубежное, подвал в комендатуре, Луганская область.
6. Кременная, Луганская область. 
7. Старомлыновка, Донецкая область.

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