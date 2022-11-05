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На Луганщине ВСУ разбили батальон мобилизованных из Воронежской области — СМИ

05 ноября 2022, 22:44

На Луганщине ВСУ разбили батальон мобилизованных из Воронежской области — СМИ

На линии соприкосновения в районе села Макеевка в Сватовском районе Луганщины украинские военные уничтожили батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, число погибших составляет несколько сотен человек. Об этом российскому изданию «Верстка» рассказал один из выживших мобилизованных Алексей Агафонов.

По его оценке, число погибших может превышать 500 человек.

Агафонов рассказал, что командир батальона мобилизованных, которые проходили подготовку в воинской части 2079, обещал, что военных привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды «территориальной обороны». Однако в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.

«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел — артиллерия, "Грады", минометы, коптеры, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные — всё», — рассказал Агафонов.

Он также добавил, что до этого на этих же позициях разбили как минимум еще один батальон из мобилизованных. По его словам, он видел десятки трупов, у некоторых «даже торчат из карманов военники».

«По телевизору показывают, что всё красиво, а на самом деле тут в Луганской области на передок кидают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные», — рассказал Агафонов.

По его словам, местные и контрактники не хотят воевать, а в район Сватово свозят мобилизованных со всей России, чтобы закрывать бреши в обороне.

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