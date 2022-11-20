Нари з дощок, їжа раз на добу: Росіянин розповів про в'язницю «ДНР» для тих, хто відмовився воювати

Мобілізований із Приморського краю росіянин Михайло М. відмовився воювати і потрапив до підвалу «ДНР» — нелегальної в'язниці для відмовників в окупованому населеному пункті Завітне Бажання Донецької області. Тиждень тому він був звільнений із підвалу та дав інтерв'ю виданню ASTRA.



Михайло розповів, що був призваний у рамках часткової мобілізації 23 вересня із Тернейського муніципального округу Приморського краю. За його словами, йому не дали можливості пройти лікарську комісію, незважаючи на те, що у 2018 році їм було отримано черепно-мозкову травму, наслідки якої досі він зазнає досі.



Потім чоловіка відправили на полігон до Іллінки — в/ч 16871, де навчання, як він стверджує, як такі, не проводилися. Там обіцяли, що на передову не відправлять, а поставлять охороняти лише захоплені об'єкти.



2 жовтня Михайла та інших мобілізованих відправили літаком до Ростов-на-Дону, де він мав, як запевняють командири, проходити підготовку і перебувати в так званій «зеленій зоні». Однак одразу після прибуття до Ростовської області мобілізованих посадили в автобуси та відвезли на територію, підконтрольну «ДНР», — до зони бойових дій.



12 жовтня після повернення з передової Михайло написав рапорт про відмову від участі у бойових діях. Разом з ним рапорт аналогічного змісту підписали 13 осіб, стверджує чоловік. Після цього до військовослужбовців, які підписали рапорт, неодноразово приїжджали офіцери різних звань для проведення «виховних» бесід.



16 жовтня 14 осіб, які підписали рапорти, відвезли у невідомому напрямку, попередньо вони здали зброю та бронежилети. Протягом двох діб чоловіків утримували у підвалі, намагаючись змусити відмовитися від рапортів. Саме Михайло зумів зробити фотографію із цього підвалу. Пізніше з'ясувалося, що це був підвал у Старомлинівці на Донеччині.

Потім чоловіків відвезли до лісосмуги неподалік Маріуполя, де вони займалися будівельними роботами.



«Одного дня ми відпросилися до Маріуполя за продуктами і там пішли в сауну. Тоді я мився востаннє до повернення до Росії. Це було ближче до кінця жовтня. Три тижні потім я не мився», – розповідає Михайло.



1 листопада Михайла та інших мобілізованих знову відвезли до підвалу у населеному пункті Завітне Бажання на Донеччині.



«Моя кімната була десь 5 на 3 метри, мабуть. Одна сторона кімнати просто завалена нарами. Нари, збиті з дощок. Спали у спальниках на дошках. А більше нічого в кімнаті не було. Перші три дні нас не годували. Дали прострочені сухпайки і все. Потім нам дозволили на свої гроші купити плитку та газові балони, щоб кип'ятити воду на чай та на локшину. Потім нас почали годувати раз на добу», — розповідає чоловік.



За його словами, у підвалі не було де митися і сходити в туалет, користувалися вологими серветками, а щоб вийти, треба було стукати.



Михайло каже, що у підвалі у двох кімнатах було близько 25-26 осіб. Їх усіляко намагалися повернути на фронт, погрожували.



У неділю, 14 листопада, Михайла та ще одного мобілізованого випустили з підвалу та відвезли на територію РФ, де висадили з автобуса та відпустили «на всі чотири сторони».



«Вранці зайшов хтось із офіцерів, назвав моє прізвище. Сказав на вихід. Я взяв рюкзак і пішов. Сказав, до шпиталю їдемо. Посадили мене та ще одного хлопця в КАМАЗ. Були тільки ми з мобілізованих, а решта — контрактники, які їхали у відпустку. Коли доїхали, грубо кажучи, нас двох із КАМАЗу викинули і сказали всі, далі ви своїми ногами у шпиталь», — каже Михайло.



За його словами, жодного контролю за ними на території РФ не було.



Тепер Михайло хоче добитися, щоб його товаришів, яких продовжують утримувати у підвалі, випустили звідти. А також він має намір добиватися того, щоб до кримінальної відповідальності притягнули кожного, хто незаконно без рішень суду або повідомлень про затримання помістив мобілізованих у підвал.



У матеріалі йдеться, що на даний момент виданню ASRA вдалося виявити щонайменше 7 підвалів або в'язниць, де утримують громадян РФ, які відмовилися воювати. За інформацією видання, вони перебувають у:



1. Зайцеве (до 2016 року – Іллічівка), Троїцький район Луганської області; 300 осіб (підтверджено 42 ПІБ).

2. Завітне Бажання, Донецька область (підтверджено 17 ПІБ).

3. Докучаєвськ, Донецька область (10 осіб).

4. Перевальськ, колишня колонія 15, Луганська область (підтверджено прізвища 7 осіб, які раніше там утримувалися).

5. Рубіжне, підвал у комендатурі, Луганська область.

6. Кремінна, Луганська область.

7. Старомлинівка, Донецька область.