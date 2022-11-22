Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область 60 снарядами

Ночью российские войска продолжили атаковать Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



Почти 60 снарядами, по его словам, российские военные обстреляли Никопольщину.

Из «Градов» и тяжелой артиллерии, как рассказал Резниченко, были атакованы оккупантами несколько сел Марганецкой общины. Обошлось без погибших и раненых.

«Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий. Детали обстрелов выясняются», – написал глава Днепропетровской ОВА.

Ранее советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что через оккупированный Мариуполь в сопровождении самолета проехала колонна российских танков, КамАЗов с боекомплектами и живой силой, а также несколько БТР россиян отправилась в сторону Запорожской области, которая тоже захвачена, но частично.