Армія РФ обстріляла Дніпропетровську область 60 снарядами

Вночі російські війська продовжили атакувати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Майже 60-ма снарядами, за його словами, російські військові обстріляли Нікопольщину.

З «Градів» та важкої артилерії, як розповів Резніченко, були атаковані окупантами кілька сіл Марганецької громади. Обійшлося без загиблих та поранених.

«Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій. Деталі обстрілів з’ясовуються», – написав голова Дніпропетровської ОВА.

Раніше радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що через окупований Маріуполь у супроводі літака проїхала колона російських танків, КамАЗів із боєкомплектами та живою силою, а також кілька БТР росіян вирушила у бік Запорізької області, яка теж захоплена, але частково.