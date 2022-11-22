Армия РФ в Донецкой области атаковала на трех направлениях

Российская армия в Донецкой области атаковала позиции украинских военных на трех направлениях. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Он рассказал, что на Донецком направлении много ударов войск РФ пришлось по Авдеевке: ночью там были единичные прилеты, а утром массированный артобстрел центра города. По предварительной информации, без жертв.

«На Горловском направлении громко было на станции Майорск Светлодарской общины, вблизи Парасковеевки, Яковлевки, Раздолевки и Бахмутского в Соледарской общине и в окрестностях Торецкой общины. Информация о пострадавших не поступала», — написал Павел Кириленко.

Также глава Донецкой ОВА рассказал, что на Лисичанском направлении войска РФ массированно обстреливали Торское и Заречное в Лиманской общине.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что от российских обстрелов за минувшие сутки погибли 4 мирных жителей области. Смерти людей зафиксированы в Бахмуте, Георгиевке, Курахово и Петровке.