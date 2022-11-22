Армія РФ у Донецькій області атакувала на трьох напрямках

22 листопада 2022, 10:13

Армія РФ у Донецькій області атакувала на трьох напрямках

Російська армія на Донеччині атакувала позиції українських військових на трьох напрямках. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він розповів, що на Донецькому напрямку багато разів війська РФ вдарили по Авдіївці: уночі там були поодинокі прильоти, а вранці масований артобстріл центру міста. За попередньою інформацією, без жертв.

«На Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ Світлодарської громади, поблизу Парасковіївки, Яковлівки, Роздолівки та Бахмутського у Соледарській громаді та на околицях Торецької громади. Інформація про постраждалих не надходила», - написав Павло Кириленко.

Також голова Донецької ОВА розповів, що на Лисичанському напрямку війська РФ обстрілювали Торське та Зарічне у Лиманській громаді.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що від російських обстрілів за минулу добу загинули 4 мирні мешканці області. Смерті людей зафіксовано у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці.

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