«Чекаємо на морози». Гайдай розповів, що дощі заважають ЗСУ просуватися до Сватового та Кремінної

Дощова погода заважає Збройним силам України швидше просуватися у напрямку захоплених силами РФ міст Сватове та Кремінна на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу «Еспресо».



«Там, де Сватове-Кремінна — той напрямок — там Збройні сили України потроху, але рухаються вперед. Зараз поки що не дозволяють погодні умови швидше просуватися. Бо дощі і чорнозем в'язкий такий: там технік, навіть танки, просто грузнуть. Тому в нашому випадку чекаємо морозів», — розповів він.



Інша ситуація у Білогорівці, де, за словами Гайдая, українські військові відбивають щоденні атаки. «У Білогорівку намагаються прорватися і захопити, але вже кілька тижнів нічого не виходить у російсько-окупаційних військ», — підкреслив він.

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Очільник ОВА додав, що російські сили підтягують ще більше резервів.



«Кого там тільки вже не фіксуємо: це і кадировці, це і регулярні війська, це і свіжомобілізовані, це і так звані вагнерівські зеки, це і мобілізовані в Донецькій та Луганській областях», — сказав він.

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