Старух: В плену у оккупантов — более 200 жителей Запорожской области

Российские оккупанты продолжают удерживать в заложниках 219 мирных жителей Запорожской области, в том числе шесть несовершеннолетних. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».



«Продолжаются преследования и террористическая деятельность оккупанта в отношении гражданских лиц. У нас с начала войны подтверждено, что 559 человек было похищено, взято в заложники. Значительную часть удалось освободить или освободил оккупант, но 219 ещё продолжают быть в заложниках», - сказал он.



Старух уточнил, что с марта россияне удерживают первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка и мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.



Он отметил, что большинство заложников находятся в Энергодаре, где располагается Запорожская атомная электростанция.