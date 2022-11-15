Зеленский призвал к обмену пленными по формуле «всех на всех»

Президент Владимир Зеленский призвал к обмену пленными с Россией по формуле «всех на всех», а также к освобождению всех взрослых и детей, депортированных в Россию.



«Тысячи наших людей — военных и гражданских — в российском плену. Они поддаются жестоким пыткам. Кроме того, мы поименно знаем почти 11 тысяч детей, которые были силой депортированы в Россию. Их разводят с родителями, зная, что у них есть семьи. А кроме этих детей, есть десятки тысяч тех, кто был по принуждению вывезен и о которых мы знаем только опосредованно», — сказал Зеленский, выступая на саммите G-20 по видеосвязи.



«Добавьте к этому еще сотни тысяч депортированных взрослых, и вы увидите, к какой гуманитарной катастрофе привела российская война. Добавьте еще политзаключенных — украинских граждан, которые содержатся в России и на временно оккупированной территории в частности в Крыму», — сказал глава государства.



Зеленский подчеркнул, что «мы не нашли поддержки в Международном комитете Красного креста. «Мы не видим, что они полной мерой борются за доступ к лагерям, где содержат украинских пленных и политзаключенных, или что они помогают Искать депортированных украинцев. Самоустранение — это самоуничтожение Красного Креста как организации, которую прежде — уважали», — заявил он.



«Мы должны объединиться ради единственно реалистичной модели освобождения пленных — "всех на всех". А также ради освобождения всех детей и взрослых, которые были депортированы в Россию», — подчеркнул президент.



Во время выступления Зеленский также заявил, что войну России против Украины «надо и можно» остановить сейчас.