Старух: У полоні в окупантів — понад 200 мешканців Запорізької області

Російські окупанти продовжують утримувати у заручниках 219 мирних жителів Запорізької області, зокрема шістьох неповнолітніх. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Продовжуються переслідування та терористична діяльність окупанта щодо цивільних осіб. У нас з початку війни підтверджено, що 559 осіб було викрадено, взято до заручників. Значну частину вдалося звільнити чи звільнив окупант, але ще продовжують бути в заручниках», - сказав він.



Старух уточнив, що з березня росіяни утримують першого заступника мера Енергодару Івана Самойдюка та мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.



Він зазначив, що більшість заручників перебувають в Енергодарі, де знаходиться Запорізька атомна електростанція.