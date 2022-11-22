В сети опубликовано видео с недавно деоккупированного Богородичного

В сети появилось видео, снятое в недавно освобожденном от российских войск селе Богородичное вблизи Святогорска. Материал опубликовали донецкие Telegram-каналы.



После деоккупации села практически все дома и магазины в Богородичном разрушены.

Село Богородичне, Донецька область pic.twitter.com/wbCvFBfH2A — Новини Донбасу (@novostidnua) November 22, 2022



Именно это село стало одним из рубежей обороны ВСУ на пути оккупантов к Славянску.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что за минувшие сутки в результате вооруженной агрессии РФ погибли восемь мирных жителей в трех областях Украины.