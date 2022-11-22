У мережі опубліковано відео з нещодавно деокупованого Богородичного

У мережі з'явилося відео, зняте у нещодавно звільненому від російських військ селі Богородичне поблизу Святогірська. Матеріал опублікували донецькі Telegram-канали.



Після деокупації села практично всі будинки та магазини у Богородичному зруйновані.

Село Богородичне, Донецька область pic.twitter.com/wbCvFBfH2A — Новини Донбасу (@novostidnua) November 22, 2022



Саме це село стало одним із рубежів оборони ЗСУ на шляху окупантів до Слов'янська.

Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що минулої доби в результаті збройної агресії РФ загинули вісім мирних жителів у трьох областях України.