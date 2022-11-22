Открыли огонь во время сдачи в плен. Украинская полиция открыла дело

Луганская областная прокуратура внесла в ЕРДР сведения по факту нарушения законов и обычаев войны из-за открытия огня со стороны российских военных по ВСУ во время имитации сдачи в плен. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Офис генпрокурора.



«По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в с. Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом», - говорится в сообщении.



В ходе досудебного расследования будут приняты меры по установлению всех обстоятельств данного события, а также дана правовая оценка всем его участникам.