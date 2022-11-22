Відкрили вогонь під час здачі у полон. Українська поліція відкрила справу

Луганська обласна прокуратура внесла до ЄРДР відомості за фактом порушення законів та звичаїв війни через відкриття вогню з боку російських військових за ЗСУ під час імітації здачі в полон. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» із посиланням на Офіс генпрокурора.



«За результатами моніторингу ЗМІ стало відомо, що у с. Макіївка Луганської області російські військові, імітуючи здачу в полон до військовослужбовців ЗСУ, відкрили вогонь українським захисникам. Такі дії забороняються міжнародним гуманітарним правом», - йдеться у повідомленні.



У ході досудового розслідування буде вжито заходів щодо встановлення всіх обставин цієї події, а також надано правову оцінку всім його учасникам.