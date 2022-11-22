Российские войска пытаются штурмовать Белогоровку

Российские войска круглосуточно пытаются штурмовать поселок Белогоровка — это единственное место в Луганской области, где ВСУ держат оборону, а не наступают. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.



«В Белогоровке — самая проблемная ситуация. Это единственное место на Луганщине, где в обороне Вооруженные силы Украины. Давление ощущается ежедневно, фактически 24/7 идут попытки штурмовать Белогоровку. Она им интересна в вопросе плацдарма на Северск, Соледар, Бахмут», — пояснил Власенко.



По его словам, с этой стороны Северского Донца ситуация несколько хуже, чем на севере Луганской области.



«Ребята держат оборону, поселок полностью разрушен — инфраструктура и жилищный фонд. Там осталось менее десяти местных жителей, которые не хотят уезжать. В общей сложности ситуация контролируется ВСУ», — подытожил глава РВА.