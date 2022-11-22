Російські війська намагаються штурмувати Білогорівку

Російські війська цілодобово намагаються штурмувати селище Білогорівка — це єдине місце на Луганщині, де ЗСУ тримають оборону, а не наступають. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» розповів очільник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.



«У Білогорівці — найпроблемніша ситуація. Це єдине місце на Луганщині, де в обороні Збройні сили України. Тиск відчувається щодня, фактично 24/7 йдуть спроби штурмувати Білогорівку. Вона їм цікава у питанні плацдарму на Сіверськ, Соледар, Бахмут», — пояснив Власенко.



За його словами, з цього боку Сіверського Донця ситуація дещо гірша, ніж на півночі Луганської області.



«Хлопці тримають оборону, селище повністю зруйноване — інфраструктура та житловий фонд. Там залишилося менше ніж десять місцевих мешканців, які не хочуть їхати. Загалом ситуація контролюється ЗСУ», — підсумував очільник РВА.