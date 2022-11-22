Оккупанты заявили, что целью атаки дронов была Балаклавская ТЭС

Целью атаки беспилотников была Балаклавская ТЭС. Об этом заявил «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.



При попытке подлета, утверждает Развожаев, силами ПВО были сбиты два беспилотника.



«Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА. Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — уверяет «губернатор».



Также сообщается, что движение морского пассажирского транспорта восстановлено. Катера и паром отправляются согласно расписанию.



Напомним, в оккупированном Севастополе вечером раздались громкие взрывы.