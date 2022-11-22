Окупанти заявили, що метою атаки дронів була Балаклавська ТЕС

Метою атаки безпілотників була Балаклавська ТЕС. Про це заявив «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.



При спробі підльоту, стверджує Развожаєв, силами російської ППО було збито двох безпілотників.



«Над акваторією наш флот відбив сьогодні також атаки трьох БПЛА. Екстрені служби не фіксують жодних пожеж та пошкоджень цивільної інфраструктури, постраждалих також немає. Нині у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності», — запевняє «губернатор».



Також повідомляється, що рух морського пасажирського транспорту відновлено. Катери та пором вирушають згідно з розкладом.



Нагадаємо, в окупованому Севастополі ввечері пролунали гучні вибухи.