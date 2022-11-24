Дружини та матері мобілізованих у РФ кажуть, що за ними стежили після публічних заяв на адресу Путіна

Матерів та дружин російських мобілізованих не покликали на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Вони провели власний круглий стіл та виявили, що за ними встановили стеження, пише телеканал «Дождь».



Представниці Комітету солдатських матерів та Ради матерів та дружин мобілізованих заявили, що їх не покликали на зустріч Путіна, анонсовану Кремлем на 27 листопада. Очікується, що російський президент зустрінеться із призовниками.



Голова Ради дружин та матерів Ольга Цуканова записала відеозвернення, в якому запропонувала зробити зустріч відкритою, а не такою, в якій беруть участь лише пов'язані з державою жінки.



«Це не те, що нам потрібне. Володимире Володимировичу, ви чоловік чи хто? Вистачить у вас сміливості зустрітися в очі, відкрито не з узгодженими вами кишеньковими жінками, матерями, а зі справжніми, які з різних міст приїхали власним коштом сюди до вас. Ми тут, у Москві, готові зустрітися з вами. Ми чекаємо Вашої відповіді! Чи сховаєтеся знову?», – заявила Цуканова.



Водночас у Раді вирішили провести свій власний круглий стіл та покликати туди чиновників. Серед запрошених були міністр оборони Сергій Шойгу, керівник Слідчого комітету Алескандр Бастрикін, голова МВС Володимир Колокольцев та інші.



Однак поки жінки ходили різними інстанціями і розносили запрошення, вони помітили за собою стеження. За словами Цуканова, їх переслідували відучора.



«З ранку біля будинку, де ми ночували, стояла машина […]. Потім побачили, що кілька людей ідуть за нами. Ти підвівся — і він підвівся. Ти повернув за ріг – він повернув. Ти зайшов за будинок - дивишся, ця людина озирається, він тебе втратив, побачив, спіткнувся, відвернувся, зайшов за сусідню машину і вдав, що в телефоні. І таких ми кількох людей нарахували», – розповідає Цуканова.



Рада все ж таки провела круглий стіл, але ніхто з представників влади на неї не з'явився. Замінити чиновників жінки вирішили їхніми портретами, які вони поставили на стіл перед собою. Учасниці заходу майже чотири години обговорювали «беззаконня у російській армії», зокрема посилаючись на публікації незалежних російських ЗМІ.