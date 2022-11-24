Восстановление электроснабжения: В Офисе президента сообщили, какие области подключены

В Винницкой и Кировоградской областях утром возобновили электроснабжение, подключена критическая инфраструктура. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«В Черкасском областном онкоцентре провели две операции по пересадке почек. Больница во время этого перешла в режим работы на генераторах», — сообщил он.



Также, по информации Офиса президента, подключены:

Днепропетровская,

Николаевская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Тернопольская,

Ивано-Франковская,

Черкасская,

Волынская,

Ровенская,

Черновицкая,

Черниговская,

Одесская,

Львовская,

Запорожская,

Киевская области и город Киев.

В населенных пунктах подключают критическую инфраструктуру, а далее — потребителей.



«На 09:00 открыто 3720 "Пунктов несокрушимости" ("Пунктів незламності")», — сообщил Тимошенко.

Напомним, вследствие ракетных ударов 23 ноября были обесточены все атомные, большинство тепловых и гидроэлектростанций Украины.



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