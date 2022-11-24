Відновлення електропостачання: В Офісі президента повідомили, які області приєднані

У Вінницькій та Кіровоградській областях зранку відновили електропостачання, приєднано критичну інфраструктуру. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«У Черкаському обласному онкоцентрі провели дві операції з пересадки нирок. Лікарня під час цього перейшла у режим роботи на генераторах», — повідомив він.
Також, за інформацією Офісу президента, приєднані:
У населених пунктах підключають критичну інфраструктуру, а далі — споживачів.
«На 09:00 відкрито 3720 "Пунктів незламності"», — повідомив Тимошенко.
Нагадаємо, через ракетні удари 23 листопада були знеструмлені всі атомні, більшість теплових та гідроелектростанцій України.
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