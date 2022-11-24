Відновлення електропостачання: В Офісі президента повідомили, які області приєднані

24 листопада 2022, 10:33

Відновлення електропостачання: В Офісі президента повідомили, які області приєднані

У Вінницькій та Кіровоградській областях зранку відновили електропостачання, приєднано критичну інфраструктуру. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«У Черкаському обласному онкоцентрі провели дві операції з пересадки нирок. Лікарня під час цього перейшла у режим роботи на генераторах», — повідомив він.

Також, за інформацією Офісу президента, приєднані:

  • Дніпропетровська,
  • Миколаївська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Тернопільська,
  • Івано-Франківська,
  • Черкаська,
  • Волинська,
  • Рівненська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська,
  • Одеська,
  • Львівська,
  • Запорізька,
  • Київська області та місто Київ.

У населених пунктах підключають критичну інфраструктуру, а далі — споживачів.

«На 09:00 відкрито 3720 "Пунктів незламності"», — повідомив Тимошенко.

Читайте також:

Запрацюють АЕС, надвечір дефіцит електроенергії скоротиться — Міненергетики

Нагадаємо, через ракетні удари 23 листопада були знеструмлені всі атомні, більшість теплових та гідроелектростанцій України.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Відновлення Енергетика

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:39
Шахті на окупованій Луганщині важко працювати. Більше половини гірників мобілізовано
11:16
У Росії заявили, що роздали 80 тисяч паспортів мешканцям окупованих територій
09:49
У «ДНР» заявили, що відправлять на передову батальйон із українських військовополонених
09:22
У Донецьку показали наслідки нічних та ранкових обстрілів
20:25
У «ДНР», як і раніше, заперечують мобілізацію на окупованій Донеччині
10:06
У мерії Сєвєродонецька розробляють план відновлення міста — Стрюк
09:57
Окупанти планують підняти вартість комунальних послуг на Луганщині
09:12
«ДНР» назвала кількість поранених через обстріли за добу
09:08
У мережі зʼявилося відео прохідної меткомбінату «Азовсталь» у Маріуполі
23:15
Головні події в окупації 22 листопада
22:21
Співпрацює з окупантами: Головному редактору газети в Маріуполі загрожує до 12 років в'язниці
21:21
Окупанти заявили, що метою атаки дронів була Балаклавська ТЕС
20:02
«ЛНР»: Житель Золотого залишився без ноги після підриву на міні
19:26
Окупанти перемістили в Дебальцеве найманців ПВК «Вагнер»
15:56
В окупованому Токмаку пролунало кілька вибухів
Всі новини
14:20
«ДНР» повідомила про обмін полоненими за формулою «50 на 50»
13:39
Шахті на окупованій Луганщині важко працювати. Більше половини гірників мобілізовано
13:15
Російська ракета знищила дитячий садок «Мир» у Торецьку
12:56
Окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів на Донеччині, є загиблі
12:32
«Далі буде повне знищення»: Лукашенко заявив, що Україна має йти на мирні переговори
12:08
НАБУ оголосило у розшук нардепа Волинця
11:54
Дві ракети вдарили по Краматорську: Мер розповів про наслідки
11:46
У Херсонській області знайдено понад 400 тіл убитих окупантами цивільних - Генпрокурор
11:34
Зігрітися та зарядити телефон: На Донеччині вже працюють «Пункти незламності»
11:30
Суд у Москві заарештував трьох громадян України за підозрою у «підготовці теракту»
11:16
У Росії заявили, що роздали 80 тисяч паспортів мешканцям окупованих територій
10:59
Немає світла: Україна закрила три пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією
10:33
Відновлення електропостачання: В Офісі президента повідомили, які області приєднані
10:27
В «Укрзалізниці» розповіли про затримку поїздів
09:59
Запрацюють АЕС, надвечір дефіцит електроенергії скоротиться — Міненергетики
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку показали наслідки нічних та ранкових обстрілів
24 листопада, 09:22
Війська РФ атакували Україну ракетами: Що в регіонах
23 листопада, 13:58
Удари з української енергетики: чого домагається Кремль ►
21 листопада, 23:01

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама