Відновлення електропостачання: В Офісі президента повідомили, які області приєднані

У Вінницькій та Кіровоградській областях зранку відновили електропостачання, приєднано критичну інфраструктуру. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



«У Черкаському обласному онкоцентрі провели дві операції з пересадки нирок. Лікарня під час цього перейшла у режим роботи на генераторах», — повідомив він.



Також, за інформацією Офісу президента, приєднані:

Дніпропетровська,

Миколаївська,

Харківська,

Хмельницька,

Тернопільська,

Івано-Франківська,

Черкаська,

Волинська,

Рівненська,

Чернівецька,

Чернігівська,

Одеська,

Львівська,

Запорізька,

Київська області та місто Київ.

У населених пунктах підключають критичну інфраструктуру, а далі — споживачів.



«На 09:00 відкрито 3720 "Пунктів незламності"», — повідомив Тимошенко.

Нагадаємо, через ракетні удари 23 листопада були знеструмлені всі атомні, більшість теплових та гідроелектростанцій України.



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