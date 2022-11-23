Войска РФ атаковали Украину ракетами: Что в регионах

Киев. Фото: Андрея Небитова

Сегодня днем российские войска ракетами атаковали Украину.



Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о пяти пусках ракет с самолетов.



Позже он написал, что ракет много — с юга и с востока. В области работает ПВО.



Также о работе ПВО написал руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.



«В Кременчугском районе работает ПВО. Находитесь в укрытиях!», — призвал он.



ПВО работает и в Днепропетровской области. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук обратился к людям с просьбой не выкладывать в соцсети фото и видео.



Кроме того, о работе ПВО сообщают в Киеве.



Обновлено. Жители Киева сообщают о двух мощных взрывах. Позже взрывы было слышно в центре. В некоторых районах пропал свет.

После взрыва в небо поднимается столб дыма.



Мэр Киева Виталий Кличко пишет о попадании в один из инфраструктурных объектов столицы.



В Днепре сообщают о «прилете».

В ДТЭК заявили, что в Киеве происходят экстренные отключения света.



«Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — отметили в компании.



Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал, что в области есть попадания по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам. Есть угроза повторных обстрелов.



Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области под обстрелом — объекты критической инфраструктуры.



Жители рассказывают о взрывах во Львовской области, после чего в некоторых районах Львова пропал свет. Мэр Андрей Садовый призвал всех оставаться в укрытиях.



Сообщается о попаданиях по гражданским авто в Киеве.



Зафиксировано и попадание в многоэтажку, проинформировал глава Нацполиции региона Андрей Небитов.



«Ракетный удар по Киевщине. На территории одного из районов области зафиксировано попадание в многоэтажку. Начался пожар. Полиция работает на месте происшествия, помогает преодолеть последствия вражеских обстрелов», — сказал он.





По информации Киевской городской военной администрации, в результате попадания в двухэтажное здание в столице погиб один человек, еще один пострадал.



Аварийно остановлены энергоблоки Южноукраинской АЭС. Причины устанавливаются. Аварийное отключения электроэнергии — в Молдове.



Позже стало известно, что в результате попадания в двухэтажный дом в Киеве погибли три человека, шесть пострадали.





Без света сейчас Львовская, Одесская области, нет электричества во Львове, в Хмельницком, есть перебои и в иных городах. В связи с отключением электроснабжения остановлен весь электротранспорт в Харькове.



Также в Киеве приостановлено водоснабжение.

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