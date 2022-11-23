Все атомные электростанции Украины обесточены

Вследствие ракетных ударов 23 ноября обесточены все атомные, большинство тепловых и гидроэлектростанций Украины. Это привело к отключению электроэнергии для большинства потребителей в страны, сообщили в министерстве энергетики Украины.



«Сегодняшний ракетный обстрел привел к временному обесточиванию все атомных, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи», – сообщили в Минэнерго.



Вследствие этого обесточено большинство потребителей по всей стране, происходят аварийные отключения света. Отсутствие электроэнергии может повлиять на наличие тепло- и водоснабжения.



Как заверили в Минэнерго, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, но предупредили, что с учетом масштаба разрушений понадобится определенное время.



В Украине действуют Запорожская, Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская атомные электростанции.