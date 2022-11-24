До семи человек выросло число погибших в результате ракетной атаки по Вышгороду

Последствия ракетного удара по Вышгороду. Фото: Андрей Небитов

Число погибших в результате вчерашней ракетной атаки России по Вышгороду в Киевской области увеличилось до семи человек. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.



«В результате вчерашнего обстрела по состоянию на сейчас в реанимации умер седьмой человек», — отмечается в сообщении.



Ранее начальник полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщал о шестом погибшем в результате атаки по Вышгороду.



Как сообщалось, в результате ракетной атаки России 23 ноября под обстрел попал жилой квартал в Вышгороде. Повреждены четыре дома и учебное заведение.