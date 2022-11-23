Війська РФ атакували Україну ракетами: Що в регіонах

23 листопада 2022, 13:58

Війська РФ атакували Україну ракетами: Що в регіонах

Київ. Фото: Андрія Нєбитова Київ. Фото: Андрія Нєбитова

Сьогодні вдень російські війська ракетами атакували Україну.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про п'ять пусків ракет з літаків.

Пізніше він написав, що ракет багато — з півдня та зі сходу. В області працює ППО.

Також про роботу ППО написав керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«У Кременчуцькому районі працює ППО. Перебувайте в укриттях!», — закликав він.

ППО працює й у Дніпропетровській області. Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук звернувся до людей із проханням не викладати у соцмережі фото та відео.

Крім того, про роботу ППО повідомляють у Києві.

Оновлено. Жителі Києва повідомляють про два потужні вибухи. Пізніше вибухи було чути у центрі. У деяких районах зникло світло.

Після вибуху в небо здіймається стовп диму.

Мер Києва Віталій Кличко пише про влучення в один з інфраструктурних об'єктів столиці.

У Дніпрі повідомляють про «приліт».

 

У ДТЕК заявили, що у Києві відбуваються екстрені відключення світла.

«Графіки аварійних відключень, які складені раніше, поки не діють», — зазначили в компанії.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів, що в області є влучення по житловому сектору та інфраструктурних критичних об'єктах. Є загроза повторного обстрілу.

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області під обстрілом — об'єкти критичної інфраструктури.

Мешканці розповідають про вибухи на Львівщині, після чого у деяких районах Львова зникло світло. Мер Андрій Садовий закликав усіх залишатися в укриттях.

Повідомляється про влучення по цивільних авто в Києві.

Зафіксовано і влучення у багатоповерхівку, поінформував очільник Нацполіції регіону Андрій Нєбитов.

«Ракетний удар по Київщині. На території одного з районів області зафіксовано влучення у багатоповерхівку. Почалася пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожого обстрілу», — сказав він.



За інформацією Київської міської військової адміністрації, внаслідок влучення у двоповерхову будівлю у столиці загинула одна людина, ще одна постраждала.

Аварійно зупинено енергоблоки Південноукраїнської АЕС. Причини встановлюються. Аварійне відключення електроенергії — у Молдові.

Стало відомо, що через влучення у двоповерховий будинок в Києві загинули троє людей, шість постраждали. Пізніше у Києві збільшилася кількість постраждалих до дев'яти осіб. Вісім із них госпіталізовано, одному медики надали допомогу на місці.



Без світла зараз Львівська, Одеська, Чернігівська області, немає електрики у Львові, Хмельницькому, Запоріжжі, Кривому Розі, Сумах, Рівному, Тернополі; є перебої й в інших містах. Через відключення електропостачання зупинено весь електротранспорт у Харкові.



Також у Києві призупинено водопостачання.

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