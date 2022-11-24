Электричество подано во все области Украины — Офис президента

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что электричество подано во все области Украины, сейчас продолжается подключение к сети бытовых потребителей. Об этом он сообщил в своем Telegram.



«Электричество подано во все области Украины! Первое что было запитано - объекты критической инфраструктуры. По состоянию на данный момент постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей», - написал он.



Тимошенко сообщил, что в регионах удалось развернуть 4 000 «пунктов несокрушимости». Это специально оборудованные места, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплых напитков.



Ранее в «Укрэнерго» сказали, что ситуация в стране сложная, но стабильная. Целью атаки были объекты генерации, что повлекло за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей, но все электростанции в Украине уже постепенно возвращаются в работу.